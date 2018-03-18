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標普500後市 跟著政策走

2018-03-18 00:35經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

美股三大指數上周五（16日）連袂上漲，一周下來雖仍收黑，但標普500指數終於擺脫今年來最長的連四跌處境，投資人轉而關注本周聯準會（Fed）利率動向。

標普500指數上周五尾盤呈現區間震盪，受到所謂四巫日、即指數和個股期貨和選擇權在內四項衍生性金融商品陸續到期影響。臨Fed開會前最後一波經濟數據表現不一，當天公布的2月工業生產優於預期，消費者信心升至2004年來最高，但上周三公布的零售銷售意外疲弱。

SunTrust顧問服務公司策略師勒納說：「華府16日並沒有大消息，市場焦點轉而偏重經濟。」 美股上周從白宮拋來一波波震撼彈，先是國務卿提勒森下台，美國對中國貿易戰也是劍拔弩張。到了周五總算才較平靜。

道瓊工業指數上周五漲72.85點收24,946.51點，標普500漲0.2%收2,752.01點，那斯達克綜合指數變動不大但收在平盤之上。總結一周，道瓊工業指數跌1.6%，標普和那斯達克各跌1%和1.3%。

市場預料Fed本周會升息，像公用設施業和房地產在內對利率敏感的類股上周五均上漲，但如果升息幅度超過預期，反會打壓這些類股。

Washington Crossing投顧經理摩根蘭德說：「不少經理人漸漸預料，也許這次不會但未來幾個月，Fed態度會更偏鷹派一點。」

半導體股也值得關注，分析師陸續調升晶片股目標價，美光上周五漲3%，連續兩周周線漲幅在10%以上，也帶動費城半導體指數上周一度創下盤中歷史新高。

標普Fed半導體美股升息
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