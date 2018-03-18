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星期人物／雲端新貴 豪斯頓敢對賈伯斯說不

2018-03-18 01:13聯合報 編譯張佑生／綜合報導

Dropbox創辦人豪斯頓（Drew Houston）。 路透
Dropbox創辦人豪斯頓（Drew Houston）。 路透
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豪斯頓（Drew Houston）念高中時跟朋友玩「星海爭霸」（StarCraft）等電玩遊戲，他會作一些改變，讓遊戲在朋友的電腦上跑得更快。

在麻州阿克頓高中跟豪斯頓是朋友的克洛斯威爾說：「他自創了一個小應用程式，在每個人的分享檔案中展示，詢問同網路的其他人是否要下載。」

首次IPO 市值估75億美元

現年卅五歲的豪斯頓後來將當時的概念轉換成雲端資料儲存管理公司Dropbox，二○○七年成立的Dropbox本周公布了首次公開募股ＩＰＯ的上市價格範圍，估計落在每股十六美元至十八美元之間，市值估算約七十五億美元。

儘管比二○一四年最後一次融資的估值少了近三成，擁有公司百分之廿五股份的豪斯頓，仍將因此成為最新一位由新創業者邁向華爾街，身價上億的科技新貴。

弄丟隨身碟 創業帶動免費雲

二○○七年，當時在麻省理工就讀的豪斯頓從波士頓搭巴士前往紐約途中遺失了重要的ＵＳＢ隨身碟，興起創業的念頭，透過程式編輯，將使用者的內容上傳到雲端，不必透過ＵＳＢ也能資訊共享。不久更獲美國新創育成中心Y Combinator的種子基金投資，在二○○八年正式上線，帶動免費雲端儲存潮流。

豪斯頓曾透露他與蘋果已故創辦人賈伯斯的一段淵源。二○○九年，賈伯斯邀請豪斯頓到蘋果總部會面，要求他出售公司，他沒有答應。賈伯斯當面威脅要毀掉Dropbox，並於二○一一年六月推出iCloud加入雲端服務的戰場。四個月後，賈伯斯病逝，Dropbox仍在。

拒賈伯斯收購  跟祖克柏好交情

豪斯頓跟臉書創辦人祖克柏的交情很好，二○一三年與祖克柏共同成立科技業推動移民改革的團體FWD.us。豪斯頓與祖克柏同樣白手起家、同樣結交華裔女友。豪斯頓的華裔女友程冊冊（CeCe Cheng）來自上海，中文程度不在話下，另通曉法文和西班牙文，被視為Dropbox擴展中國市場的一大利器。美國媒體已將豪斯頓與女友比喻為「祖克柏第二」，成為矽谷另一對億萬富翁情侶。

國際研究暨顧問機構顧能（Gartner）副總裁曼恩長期關注雲端服務業，他稱豪斯頓「可能是最後一批很不像ＣＥＯ的ＣＥＯ。他是科技人，從程式編輯起家。許多新創公司發展到一定規模後，跟他同樣背景的創辦人都會被具有財務或管理專業的人所取代，可他撐住了。」

用戶突破五億 但公司仍虧損

Dropbox成立十一年，藉由提供免費服務以衝高用戶量，現在用戶數突破五億，但付費訂戶只占百分之二。Dropbox去年營業額達十一億美元，但虧損也達一點一二億美元。

分析師湯普森說，Dropbox從第一天起就是對使用者非常友善的產品，因此擴展迅速，「但是這也讓公司花了太多時間才領悟到，要賺錢必須爭取企業付費服務。」

Dropbox的生財之道在於雲端儲存服務，除了臉書以外，谷歌、微軟、蘋果、亞馬遜等科技業四大天王都提供相關服務，Dropbox如何在夾縫中求生存，開拓新的業務模式並保持成長，將是豪斯頓的最大挑戰。

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