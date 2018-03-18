波音新737 首次試飛成功

2018-03-18 00:35 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



波音公司（Boeing）最新、最小型的737 Max噴射客機16日首次試飛成功。 美聯社 分享 facebook 波音公司（Boeing）最新、最小型的737 Max噴射客機16日首次凌空高飛，但這款僅138個座位的窄體客機也將飛向一個籠罩陰霾且擁擠的市場。

這架波音737 Max 7噴射機16日上午10時17分在華盛頓州倫頓市（Renton）機場起飛，接近下午1時降落在西雅圖波音機場，在波音員工和媒體注目下完成首次試飛，長達數月的試飛過程有了好的開始。

Max 7是機身縮短的最新型737飛機，是Max系列四款機型中的第三款，也是最小的一款，比大型窄體噴射機更適合高、熱、長途的航程，預定明年初開始服役。

然而，目前Max 7的銷售情況並不理想，在Max系列飛機總計4,000架訂單中，據估計只占不到100架。

分析師指出，這種小型噴射客機（包括空中巴士的「A319neo」）需求有限，因為廉價航空公司正轉向載客量更大、更具經濟效益的機型。即使是大主顧西南航空公司也跟隨這股潮流，已訂購210架較大型的波音737「Max 8」，「Max 7」只訂了30架。

市場競爭也很激烈。巴西航空工業公司（Embraer）和加拿大龐巴迪（Bombardier）的新型飛機也競逐同一塊市場：可載客130至150人的噴射客機。