全球最高薪MBA排行榜 美國囊括前11名

2018-03-17 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



史隆管理學院。翻攝自史隆學院YouTube 分享 facebook 英國薪資數據網站「Emolument」公布最新調查，全球企業管理碩士（MBA）畢業生排名薪資最高前20名商學院中，前11名全在美國。其他上榜商學院分布歐洲、英國、加拿大，亞洲商學院未有任何一間擠進前20名。

高薪榜首由美國麻省理工學院（MIT）史隆管理學院奪下。史隆學院MBA畢業生的年薪加獎金，中位數為28.6萬美元（約台幣840萬元）。第二名和第三名則分別由哈佛大學、芝加哥大學摘下。

法國楓丹白露的歐洲工商管理學院（INSEAD）排第12名，在歐洲商學院中排名最優，畢業生年薪加獎金中位數為18.5萬美元（約台幣543萬元）。第13名是瑞士聖加侖大學；第14名的劍橋大學是英國排名最佳大學。

根據美國《彭博商業周刊》公布2017年美國商學院排名，哈佛商學院連續3名蟬聯第1名，史隆學院則拿下第3名。彭博也將歐洲工商管理學院列為國際商學院排名第1名。

史隆管理學院。翻攝自史隆學院YouTube 分享 facebook

全球薪資最高MBA商學院

1 麻省理工學院史隆管理學院，28.6萬美元

2 哈佛商學院，25.5萬美元

3 芝加哥大學布斯商學院，25萬美元

4 賓州華頓商學院，24.8萬美元

5 哥倫比亞大學商學院，23.9萬美元

6 紐約大學斯特恩商學院，21.3萬美元

7 西北大學凱洛格商學院，20.9萬美元

8 康乃爾大學強森商學院，18.9萬美元

9 杜克大學福庫商學院，18.9萬美元

10 密西根大學羅斯商學院，18.7萬美元