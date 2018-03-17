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川普簽台灣旅行法 陸媒：對美外交報復將會是全面的

周末放晴回暖 下周四冷氣團來襲低溫下探13度

油價強漲 週線收高

2018-03-17 06:38中央社 紐約16日綜合外電報導

國際油價今天勁揚，帶動週線收高。

根據路透社資訊，紐約市場西德州中級原油價格上漲1.72%，報每桶62.24美元。

倫敦市場北海布倫特原油價格上漲1.54%，報每桶66.12美元，盤中觸及66.42美元，為2月28日以來最高。

油價紐約倫敦
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