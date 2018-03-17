經濟數據偏多 美股收紅

相關新聞
復仇計上演 高通王子擬買回公司2018-03-17 00:01
六成分析師看好亞股2018-03-17 00:01
陸拋售美債 專家喊免驚2018-03-17 00:01
歐通膨沒力 QE將不急退場2018-03-17 00:01
博通財報靚 將另找併購目標2018-03-17 00:01
萊雅娶美容科技 衝數位服務2018-03-17 00:01
新興國選舉年 市場焦慮2018-03-17 00:01
美經濟展望樂觀 股市帶勁2018-03-17 00:01
韓鋼材下月暫停輸美2018-03-17 00:01
貿易戰延燒 川普要拉攏G20抗中2018-03-17 00:01
日外相訪美 拚鋼鋁稅豁免2018-03-16 23:38
中美貿易戰若開打 台灣、南韓首當其衝2018-03-16 23:36
砂糖空頭 泰國再助一臂之力2018-03-16 23:33
黑田續任日銀總裁2018-03-16 23:28
台旅法或將自動生效？英國金融時報：美挺台最新表現2018-03-16 18:30
ESPN前總裁 自爆因毒癮遭勒索辭職2018-03-16 15:58
日國會通過 黑田東彥續任日銀總裁2018-03-16 15:03
日本學校制服十年漲快20％ 原來和偶像風潮也有關係2018-03-16 14:55
嬰兒潮老去...玩具帝國覆亡 反斗城熄燈2018-03-16 14:15
玩具反斗城禮物卡30天後作廢 掀搶購人潮2018-03-16 14:14
全球最大擁858電台 iHeartRadio集團宣告破產2018-03-16 14:13
因川普性醜聞屢上新聞 美國情色片女星早是企業強人2018-03-16 12:45
英調查Financial.org 涉台灣等7亞洲國投資人2018-03-16 12:40
iPhone拉貨助攻 傳韓廠LG Innotek吃很補2018-03-16 11:52
市調分析新款iPhone面板規格 緯創將成重要合作夥伴2018-03-16 11:51
川普貿易戰若開打 因供應鏈受創最重的就是台灣2018-03-16 11:38
玩具反斗城美國門市將關 台灣在內亞洲事業擬標售2018-03-16 11:23
亞馬遜推會員服務 為什麼搶不走好市多的顧客？2018-03-16 10:17
G20財長會下周開幕 最關切全球經濟成長過速害到自己2018-03-16 10:04
沃爾瑪前事業發展總監告發老東家：電商事業成績造假2018-03-16 09:26
ESPN前總裁史奇普自曝 遭毒販勒索才請辭2018-03-16 09:16
王子復仇記？ 傳高通前執行董事長欲募資買回公司2018-03-16 07:18
福特重推經典車款搶市2018-03-16 00:03
挪威央行暗示提早升息 克朗飆2018-03-16 00:03
新興銀行股今年獲利看升2018-03-16 00:03
挪威國家石油更名 攻綠能2018-03-16 00:03
網路政治廣告 規矩更多2018-03-16 00:03
安倍陷醜聞 股匯動盪2018-03-16 00:03
整治搜尋引擎 歐盟要出手了2018-03-16 00:03
熱門文章
不滿男友玩電玩跟交友軟體 女持武士刀砍傷男友2018-03-16 10:00
阿聯酋空姐無故跳機 傷重不治身亡2018-03-16 16:10
48小時、30萬台幣蓋好一戶 3D廉價屋今年問世2018-03-16 22:45
俄羅斯貨機艙門沒關好 邊飛邊灑百億「黃金雨」2018-03-16 12:15
影／號稱屹立百年...佛州天橋竣工5天塌落 4死10傷2018-03-16 10:52
巴西女議員頭中4槍身亡 里約市警方拒絕協助調查2018-03-16 10:39
要學老爸結三次婚？ 川普長子12年婚姻報銷2018-03-16 08:22
想搭乘泰航夢幻客機商務艙 腰圍不能超過56吋2018-03-16 21:13
川普「裸體」插畫 登新一期《紐約客》雜誌封面2018-03-16 22:59
亞馬遜推會員服務 為什麼搶不走好市多的顧客？2018-03-16 10:17
暗殺、政變、流亡... 南韓總統比慘 朴槿惠請靠邊站2018-03-16 11:00
川普貿易戰若開打 因供應鏈受創最重的就是台灣2018-03-16 11:38
因川普性醜聞屢上新聞 美國情色片女星早是企業強人2018-03-16 12:45
澳邊防署長為小女友謀職丟官 年傳1.4萬則簡訊給她2018-03-16 10:50
影／醫師手術失敗 找來巫醫拿檸檬為患者驅魔2018-03-16 11:23
嬰兒潮老去...玩具帝國覆亡 反斗城熄燈2018-03-16 14:15
「周六夜大屠殺」？傳川普將鍘司法部長、國安顧問2018-03-16 22:05
王子復仇記？ 傳高通前執行董事長欲募資買回公司2018-03-16 07:18
台旅法或將自動生效？英國金融時報：美挺台最新表現2018-03-16 18:30
玩具反斗城美國門市將關 台灣在內亞洲事業擬標售2018-03-16 11:23
影／55歲「蜘蛛人」無極限！ 徒手攀登187公尺摩天樓2018-03-16 17:54
美元連二日走升 市場減碼做空美元迎接Fed下周開會2018-03-16 07:02
邁阿密人行天橋崩塌 警：彷如爆炸現場2018-03-16 18:05
「貧民窟養大的黑人女性和母親」 巴西議員遭槍殺震驚社會2018-03-16 08:50
川普將「血洗」白宮 考慮讓環保署長當司法部長2018-03-16 15:58
兩幼童斑馬線上被撞死 紐約市長怒推交通大執法2018-03-16 08:57
小唐納夫妻失和 傳分居準備離婚2018-03-16 06:54
命令保鏢打人還逼迫對方吻腳 沙國公主遭通緝2018-03-16 13:50
市調分析新款iPhone面板規格 緯創將成重要合作夥伴2018-03-16 11:51
雪地跋涉11公里 美國6旬翁獨撐4夜獲救2018-03-16 20:22
美史上最大反菸 尼古丁含量將砍80%2018-03-16 15:55
美黑鷹直升機墜毀伊拉克 機上7人生死未卜2018-03-16 07:44
美股多空交錯漲跌互見 道瓊漲115點2018-03-16 06:47
蒙市腐屍案／空尖彈斃顧敏 兇手另有其人2018-03-16 15:06
不滿掃毒行動被審 菲正式知會聯合國退出羅馬規約2018-03-16 15:40
全球50個暴力城市 巴西就占17個2018-03-16 09:58
特檢官穆勒踩總統紅線 調閱川普集團交易資料查通俄2018-03-16 09:46
【重磅快評】俄諜被毒殺 梅伊驅逐外交官後還能做啥？2018-03-16 12:37
影／從冰下現蹤？ 英潛艇北極海演習破冰而出2018-03-16 14:15
報復干預2016大選 美宣布對俄制裁2018-03-16 06:39
留言