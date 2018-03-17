經濟數據偏多 美股收紅

2018-03-17 05:16 中央社 紐約16日綜合外電報導



由於美國經濟數據大致偏多，以及國家政治局面平靜，美股今天收紅。

道瓊工業指數終場上漲72.85點，或0.29%，收在24946.51點；標準普爾500指數上漲4.68點，或0.17%，收在2752.01點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲0.247點，收在7481.988點。