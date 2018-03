砸錢換影響力 新書稱中國收買美國政要親戚

2018-03-17 04:13 中央社 台北16日電



繼澳洲學者出書談澳洲政壇受中國影響後,20日美國將有新書上市,內容指涉中國試圖透過與美國政要的家人進行生意往來獲得影響力,前副總統拜登和共和黨參議員麥康奈的家人是其中例子。

華爾街日報報導,美國保守派作家、政府問責研究所(Government Accountability Institute)總裁施威澤(Peter Schweizer)的著作曾讓美國聯邦調查局調查柯林頓基金會,這次新書「秘密帝國:美國政治階層是如何隱藏腐敗並讓親友致富」(Secret Empires:How the American Political Class HidesCorruption and Enriches Family and Friends)又引爆關注。

這本新書說,美國航運公司福茂集團(Foremost Group)由美國交通部長趙小蘭的家族經營,趙小蘭的妹妹趙安吉(Angela Chao)在2016年美國總統選舉10天後,被任命為中國銀行股份有限公司的董事會主席。

書中指福茂集團與大型央企中國船舶工業集團公司有重大業務往來。施威澤認為,因為這層關係,趙小蘭的丈夫、共和黨參議員麥康奈(Mitch McConnell)已經軟化了他對中國的看法。

此外,書中說,由拜登(Joseph Biden)的兒子和美國前國務卿凱瑞(John Kerry)繼子所有的投資公司Rosemont Seneca Partners與中國政府的關係密切。2013年12月,拜登和凱瑞在位時,在中國政府支持下,中國銀行與該公司合作成立了10億美元基金,這是西方公司首次有機會參與上海自貿區成立的跨境投資基金。

施威澤新書尚未上市,被指涉的對象已經提出駁斥。麥康奈的發言人說這些是不實指控,且麥康奈最近在參議院的多次發言中,都將中國稱為美國必須反抗的「侵略者」,態度未軟化。

凱瑞的發言人則說,施威澤在書中透過捏造、影射、錯誤和遺漏進行人格詆毀。

報導引述知情人士表示,美國的反間諜官員多年來一直擔心,中國透過業務往來與政要的家庭成員培養關係,他們已警告高級官員要對此類關係保持警覺。