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MLB／胡智為遭下放3A 大聯盟春訓7台將剩2人

48小時、30萬台幣蓋好一戶 3D廉價屋今年問世

2018-03-16 22:45聯合報 記者李京倫╱即時報導

英國廣播公司（BBC）中文網報導，美國建築公司正在研發用3D列印技術，快速建造真正能居住的房屋，只需價值一萬美元（約台幣30萬元）的混凝土作為建材，花上48小時，就能建成18坪大的房屋，大幅降低房屋的建造成本。

美國建築公司Icon與致力於為發展中國家解決住房問題的非營利組織New Story合作，共同設計這種房屋，並在德州奧斯汀「西南偏南」科技節上建造了概念屋。

概念屋的面積有18坪大，需要價值一萬美元的混凝土作為建材，花48小時便可「打印」而成。

這項設計的目標，是大幅降低房屋的建造成本，利用批量購入混凝土等規模生產方式節約開支。同時改善3D打印技術，讓建造時間最終可縮短至12-24小時以內。

今年稍晚，Icon與New Story將在薩爾瓦多試建一批房子，目標是在2019年，利用一筆主要由矽谷商界人士捐出的款項正式展開工程，建造出100戶住房。

New Story創辦人之一、現任總裁哈格勒說：「「如果成功，將改變營造業蓋房子的方式。」

這些房子針對的不是大城市租客，而是最急切需要房子的人。

但這些房子不是免費提供。

哈格勒說，「入住的家庭要承擔一筆無利息、非營利的房貸，分十年還清。」每月要償還約30美元（約台幣900元）。根據薩爾瓦多的政府數據，該國農村地區人均月薪為360美元（約台幣10800元）。

哈格勒說：「那些錢不會回到我們手裡，而是由一個社區基金收集。」這筆基金將會用來建造更多房屋，或支援現有房屋的修繕費。哈格勒說，房貸模式有助在社區內建立「尊重與尊嚴」的環境。

哈格勒承認，3D列印房屋，將會對當地的建築市場造成影響，波及建築工人的生計，但同時指出這樣的質疑沒有考慮大局。他說：「根據我們的觀察，你越快將人們安置在安全的居所，他們將越快找到有薪的工作，或獲得小額貸款展開自己的事業。比起僅提供建築工人就業機會，盡快將無家者安置好，能讓他們更容易找到工作。」

概念屋只花了30萬台幣、約48小時就建成。圖／取自BBC中文網
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概念屋內部陳設簡單，但真的能住。圖／取自BBC中文網
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薩爾瓦多矽谷
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