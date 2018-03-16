48小時、30萬台幣蓋好一戶 3D廉價屋今年問世

2018-03-16 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



英國廣播公司（BBC）中文網報導，美國建築公司正在研發用3D列印技術，快速建造真正能居住的房屋，只需價值一萬美元（約台幣30萬元）的混凝土作為建材，花上48小時，就能建成18坪大的房屋，大幅降低房屋的建造成本。

美國建築公司Icon與致力於為發展中國家解決住房問題的非營利組織New Story合作，共同設計這種房屋，並在德州奧斯汀「西南偏南」科技節上建造了概念屋。

概念屋的面積有18坪大，需要價值一萬美元的混凝土作為建材，花48小時便可「打印」而成。

這項設計的目標，是大幅降低房屋的建造成本，利用批量購入混凝土等規模生產方式節約開支。同時改善3D打印技術，讓建造時間最終可縮短至12-24小時以內。

今年稍晚，Icon與New Story將在薩爾瓦多試建一批房子，目標是在2019年，利用一筆主要由矽谷商界人士捐出的款項正式展開工程，建造出100戶住房。

New Story創辦人之一、現任總裁哈格勒說：「「如果成功，將改變營造業蓋房子的方式。」

這些房子針對的不是大城市租客，而是最急切需要房子的人。

但這些房子不是免費提供。

哈格勒說，「入住的家庭要承擔一筆無利息、非營利的房貸，分十年還清。」每月要償還約30美元（約台幣900元）。根據薩爾瓦多的政府數據，該國農村地區人均月薪為360美元（約台幣10800元）。

哈格勒說：「那些錢不會回到我們手裡，而是由一個社區基金收集。」這筆基金將會用來建造更多房屋，或支援現有房屋的修繕費。哈格勒說，房貸模式有助在社區內建立「尊重與尊嚴」的環境。