G20財長會下周開幕 最關切全球經濟成長過速害到自己

2018-03-16 10:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國希望在G20財長會推動加密貨幣法規。 美聯社 分享 facebook G20財長會議下周在阿根廷舉行，時值全球經濟處於2011年以來最廣泛、最強勁成長之際，美國總統川普的減稅措施進一步為成長增添動能，各國決策官員和投資人已開始關注，經濟成長速度太快對經濟本身可能反而有害。以下是G20 關注的重點：

全球經濟

●全球經濟恐面臨成長過快傷及自身的風險。經濟合作發展組織（OECD）上修今明兩年的成長展望，將全球成長率調升為3.9%。

●自1990年以來，全球的成長率達到3.9%甚至更高只有8次；從那時起每次全球經濟同步成長預示會出現突如其來的衝擊。

●全球需求歷經一段強勁成長後，1990年美國爆發信貸危機。另一波大幅成長後，1994年債市崩盤。2007年經濟成長5.6%，達到高峰，但一年後爆發金融危機。

●1997年亞洲金融風暴前，經濟急速成長。2004至2007年全球經濟大幅成長，隨後陷入大蕭條以來最嚴重的衰退。

●滙豐控股資深經濟顧問Stephen King說：「許多國家強勁成長時，全球經濟卻最脆弱，因為利率和金融風險升高。」

貿易戰

●貿易戰的疑慮將成為G 20財長會重要議題，Bloomberg Economics預估，一旦爆發貿易戰，到2020年時將使全球經濟蒸發4,700億美元。

加密貨幣

●加密貨幣也是重要議題，消息人士稱美國財政部長米努勤希望在加密貨幣法規議題發揮領導作用。