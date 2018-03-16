美股多空交錯漲跌互見 道瓊漲115點

2018-03-16 06:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周四漲跌互見，數據顯示美國經濟持續強勁，但被特別檢察官向總統川普的企業發出傳票的消息抵銷，投資人轉而等待下周聯準會（Fed）利率決策。

道瓊工業指數上漲115.54點或0.47%，至24,873.66點；標普500指數收跌2.15點或0.08%，報2,747.38點；那斯達克指數跌15.07點或0.2%，至7,481.74點。

標普500和那斯達克指數小幅收跌，盤中走勢震盪，強勁就業和製造業數據有助提振美股，但特別檢查官穆勒要求川普企業提供文件則造成衝擊：報導傳出後，標普500指數挫跌，但隨後跌幅收斂。標普500指數連續第四天下跌，為12月以來的最長跌勢。道瓊工業指數四天來首次上漲。

美國財報季已結束，美國國務卿提勒森遭解職等政治發展 影響美股走勢。Janney Montgomery Scott首席投資策略師Mark Luschini說：「市場在尋找能推動其走出交易區間的消息。」

標普開盤走高，因政府數據顯示上周初請失業救濟金人數下降，反映就業市場強勁。製造業調查也顯示勞動力市場強勁。川普貿易事務顧問納瓦羅在接受CNBC採訪時稱，對進口金屬徵收關稅等未必會招致報復。也扶助提振美股。

標普工業股上漲0.3%，領漲所有類股，因貿易戰疑慮緩解。卡特彼勒漲1.3%。阿里巴巴上漲3.4%，該公司計劃在中國二次上市。