中國持有美公債六個月低位；台灣減至2015年8月來最低

2018-03-16 06:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



中國持有的美國公債金額降至去年7月以來最低水平，投資人在今年初對美國固定收益證券和美元興趣降溫。台灣持有美債降至2015年8月來谷底。

根據美國財政部周四公布的數據，中國1月的美國公債和國庫券總額下跌至1.17兆美元，低於前一個月的1.18兆美元。中國仍然是美國最大的外國債權國，其次是日本，其國債持有量出現自去年7月以來首次增加，從1.06兆美元增至1.07兆美元。

台灣1月底為止持有美債減少55億美元至1,754億美元，降至2015年8月來最低。台灣在各國持有有美國公債規模仍排名第11。

總體而言，外國人的美國公債持有量在1月連續三個月下降，降至在6.26兆美元，去年10月曾創下6.32兆美元的歷史新高。

全球規模最大的美國債券市場在今年1月遭遇自2009年以來歷年表現最糟

糕的1月走勢，投資人擔心通膨可能會迫使聯準會（Fed）更積極地升息。最近的工資和消費價格數據多少減輕疑慮。