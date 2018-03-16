中國持有美公債六個月低位；台灣減至2015年8月來最低
中國持有的美國公債金額降至去年7月以來最低水平，投資人在今年初對美國固定收益證券和美元興趣降溫。台灣持有美債降至2015年8月來谷底。
根據美國財政部周四公布的數據，中國1月的美國公債和國庫券總額下跌至1.17兆美元，低於前一個月的1.18兆美元。中國仍然是美國最大的外國債權國，其次是日本，其國債持有量出現自去年7月以來首次增加，從1.06兆美元增至1.07兆美元。
台灣1月底為止持有美債減少55億美元至1,754億美元，降至2015年8月來最低。台灣在各國持有有美國公債規模仍排名第11。
總體而言，外國人的美國公債持有量在1月連續三個月下降，降至在6.26兆美元，去年10月曾創下6.32兆美元的歷史新高。
全球規模最大的美國債券市場在今年1月遭遇自2009年以來歷年表現最糟
糕的1月走勢，投資人擔心通膨可能會迫使聯準會（Fed）更積極地升息。最近的工資和消費價格數據多少減輕疑慮。
川普的貿易保護措施和威脅引發外界擔憂中國可能將美債做為報復手段。中國官員1月也曾表示，正在考慮放緩或停止購買美國公債，因為相對於其他資產而言，美債的吸引力不足。
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