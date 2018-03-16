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多空雜陳 美股收盤漲跌互見

2018-03-16 04:52中央社 紐約15日綜合外電報導

美國股市今天收盤漲跌互見，主因新公布的經濟數據雖然大都是利多消息，但遭對美國總統川普貿易政策的憂慮抵消。

道瓊工業指數終場上漲115.54點，或0.47%，收在24873.66點。

標準普爾500指數下跌2.15點，或0.08%，收在2747.33點；那斯達克指數下跌15.07點，或0.20%，收在7481.74點。

除了對川普貿易政策的憂慮影響多頭氣勢，「紐約時報」今天報導，美國特別檢察官穆勒對川普集團發出傳票，首次要求提供與總統川普企業有關的資料，也使市場受到衝擊。

川普紐約時報那斯達克

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