歐洲主要股市收紅

2018-03-16 02:17 中央社 倫敦15日綜合外電報導



歐洲主要股市今天都收紅，主因投資人把焦點放在經濟利多消息，而非可能爆發全球貿易戰的風險。

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場上漲0.1%，收在7139.76點。

法蘭克福股市DAX 30指數上漲0.9%，收在12345.56點；巴黎股市CAC 40指數上漲0.7%，收在5267.26點。