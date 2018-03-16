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經濟數據堅挺 美股早盤溫和上揚

2018-03-16 02:17中央社 紐約15日綜合外電報導

美股今天早盤溫和上揚，美國經濟數據堅挺的利多力道因市場對川普總統外貿政策的疑慮未除而部分抵銷。

華爾街開盤約45分鐘後，道瓊工業指數漲升0.4%，來到24867.00點。

標準普爾指數走高0.2%，來到2754.50點；科技股那斯達克指數微漲，來到7498.52點。

經濟數據顯示，美國請領失業救濟人數略減，同時紐約地區製造活動上揚，唯有房市情緒走軟。

華爾街美股失業川普科技股

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