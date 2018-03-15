賣壓出籠 加密幣市值一天內蒸發逾600億美元

2018-03-15 22:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林昀嫻 ╱即時報導



財經網站CNBC報導，在各國加強加密貨幣監管、Google宣布禁止刊登這類貨幣相關廣告後，全球主要加密貨幣價格大幅下滑，在24小時內，加密幣市值已蒸發逾600億美元。

Coinmarketcap的資料顯示，15日盤中全球數位貨幣市值為3,104億美元，低於前一天的3,729億美元。

CoinDesk的比特幣報價15日為7,676.52美元，為2月8日以來最低點，不過目前回升至8,219.77美元，使全數加密幣市值回升至3,317億美元。

主要原因之一為，2014年宣布聲請破產保護的日本加密幣交易所Mt.Gox的託管人，大量出脫手中所持有的比特幣，以向債權人償債。

根據Mt.Gox執行長卡帕雷斯（Mark Karpeles）和託管人揭露的資訊，東京法院委託人在去年12月至今年2月期間，共計出售35,841 枚比特幣（價值3.62億美元）、34,008枚比特幣現金（價值4,500萬美元）。受到貪汙指控的卡帕雷斯近期也不承認有罪。

此外，Google日前也宣布，禁止加密幣相關廣告，包括首次發行代幣（ICO）、錢包和交易建議等廣告。