新首席經濟顧問庫德洛：強勢美元、減稅、對中貿易強硬

2018-03-15 11:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國總統川普任命保守派的經濟學者、財經名嘴庫德洛出任白宮首席經濟顧問。庫德洛暗示，川普將支持強勢美元，致力於第二階段稅制改革使減稅成為永久性制度，且在對中國貿易上將採取更強硬路線。

庫德洛70歲，曾是貝爾斯登公司首席經濟學者，在氣質與政治立場上與川普很像；他曾擔任故總統雷根的顧問，一貫主張減稅等「供給面」政策，在白宮與華爾街都頗有名望。

庫德洛接受任命後立即透過電視發表評論，從美元匯率談起，甚至提出交易建議，表示「我將買進美元，賣出黃金」。

他大談美元匯率，包括合理價位，表示他願意看到美元「比現在更強一點，但關鍵是穩定」；並表示川普也這樣看。他說，「一個偉大的國家需要強勢貨幣，他（川普）清楚這點。我沒有理由相信川普反對美元穩健」。

他並反承外界對川普稅改的批評，讚許川普的談判技巧，並表示美國可能對歐洲汔車實施新關稅。他還暗示加拿大總理杜魯道「已經與總統通過電話」，對北美自由貿易區協定重新談判已做出「重大」讓步。

白宮官員雖一向避免談論貨幣政策，但庫德洛毫不避諱，要求聯準會（Fed）在升息方面不要「做過頭」，表示「經濟成長與通膨是兩碼事；看在老天的份上，儘管讓它（經濟）衝」。

他並表示，政府將推動稅改「第二階段」，永久性降低個人所得稅率；他引述哈佛大學兩位經濟學者3月發表的研究指出，估計將使一年的預算赤字增加5千億美元，但能使經濟成長率提高2倍。

他指出，第二階段將降低資本利得稅率，且稅率將與通膨率連繫；長期資本利得的稅率將維持現行的20%。

在貿易政策上，他支持川普對進口鋼鋁開徵國安關稅，也贊成對加拿大及墨西哥暫時豁免；加拿大總理杜魯多隨後也在電視上對庫德洛的談話正面回應。

庫德洛並指出，美國政府正準備對中國產品實施更大規模的新關稅；中國不按規則從事貿易，將得到「強硬的回應」；「我相信中國需要報應」。

庫德洛過去10年所做的經濟預測有時相當離譜。2007年底時他主張經濟不會衰退，「布希繁榮期將持續」，也預測房市並無泡沫；2010年他預測Fed的政策將使通膨飆高，但結果是通膨率一直未達到2%目標。他最準的一次，就是預測川普勝選美股將會上漲。