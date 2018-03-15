投資人信心不足 歐股漲跌互見

2018-03-15 02:29 中央社 倫敦14日綜合外電報導



由於全球貿易的緊張情勢造成投資人信心不足，歐洲3大股市後繼乏力，今天收盤漲跌互見。

美國總統川普最新內閣人事調整引發的政治憂慮，也促使投資人拋售持股。

在經濟面，分析師指出，美國 2 月的零售銷售下滑，暗示美國 2018 年 1 季度經濟或出現放緩，影響投資人的信心。

法新社報導，倫敦FTSE 100指數下挫6.09點或0.09%，以7132.69點作收。

巴黎CAC 40指數下跌9.43或0.18%，收在5233.36點。

法蘭克福股市DAX 30指數上揚16.71點或0.14%，收12237.74點。