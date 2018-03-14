親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
物理學家霍金逝
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓企去年海外投資金額創新高

2018-03-14 23:16經濟日報 記者謝汶均╱即時報導

南韓企劃財政部指出，該國企業去年對外直接投資金額（FDI）達437億美元，創歷史新高，也較前年大增11.8%。

南韓大型企業去年對外的FDI增加32億美元，攀抵353億美元，小型企業的對外投資則增加13億美元，達75億美元。

不過，南韓央行經理李龍大（音譯）指出：「大型和小型企業都增加他們的FDI，會對國內的就業和投資造成負面影響…當半成品和成品的生產系統要一起轉換時，負面影響尤其明顯，例如汽車產業。」

南韓對外FDI快速增加，也會導致該國的生產和出口下滑，主因是海外企業的銷售增加。

南韓

相關新聞

影／谷歌創辦人投資空中計程車 盼2021年正式升空

2018-03-14 18:00

連5年調薪！日企春鬥同意加薪　但許多幅度不到3%

2018-03-14 17:44

大陸共享單車ofo小黃車 3月28日登陸日本

2018-03-14 16:11

你能看出FedEx商標中的隱藏訊息嗎？

2018-03-14 15:16

空中計程車試飛 谷歌創辦人幕後推手

2018-03-14 13:56

傳博通放棄收購高通 總部遷美計畫繼續

2018-03-14 12:48

宏達電與消費者脫節？彭博作家現身說法

2018-03-14 12:17

基本面雖佳 擋不住日股跌勢

2018-03-14 11:05

亞洲廉航積極拓展長程航線 10年來成長五倍

2018-03-14 10:27

日本大飯核電3號機今重啟 超大型發電機組重啟首例

2018-03-14 10:13

日本1月核心機械訂單成長優於預期

2018-03-14 08:35

台股ADR漲跌互見 台積電跌0.5%

2018-03-14 07:51

金價上揚 美國務卿人事異動引發避險需求

2018-03-14 07:45

傳川普將對中國更多商品課徵關稅 貿易緊張再升溫

2018-03-14 07:17

美燃油儲量減 國際油價跌

2018-03-14 06:47

傳美將對600億美元中國商品課稅 鎖定科技電信

2018-03-14 06:43

提勒森丟官美恐對中進一步課稅 美股收低

2018-03-14 06:10

歐元對美元升值英鎊走堅 歐股收低

2018-03-14 03:38

福斯自駕概念車亮相

2018-03-14 02:42

雙通併購案／智庫看禁令 美科技公司是非賣品

2018-03-14 01:31

雙通併購案／博通新目標 分析師點名三家企業

2018-03-14 01:31

蘋果攻原創影音 重質不重量

2018-03-14 01:17

蘋果併購「雜誌版Netflix」

2018-03-14 01:17

歐洲冷颼颼 電價走高

2018-03-14 01:17

泰國將立法 管理加密幣

2018-03-14 01:17

美再現冰風暴 天然氣飆漲

2018-03-14 01:17

興業銀：美科技股走到末升段

2018-03-14 01:17

全球經濟成長 衝七年高點

2018-03-14 01:17

通膨目標怎麼訂 央行大論戰

2018-03-14 01:17

高盛接班人 所羅門出線

2018-03-14 01:17

美2月CPI緩步升 股債齊揚

2018-03-14 01:13

封殺併購等於宣告：美國科技公司是非賣品

2018-03-13 23:57

「可能危害國安」博通併購高通 川普封殺

2018-03-13 23:45

美中科技競爭升溫 高通在博通併購遭禁後要選哪邊站？

2018-03-13 22:57

只要員工猜中這項比賽結果 股神巴菲特每年送3,000萬

2018-03-13 21:41

太空新創 躍投資新寵

2018-03-13 01:34

韓電力使用率 探新低

2018-03-13 01:34

德能源大咖攻綠能 砸錢併購

2018-03-13 01:34

手沖咖啡滋味…不敵科技興起

2018-03-13 01:33
看更多

熱門文章

英知名物理學家霍金今過世 享壽76歲

2018-03-14 12:03

21歲罹患漸凍症 霍金終其一生無緣諾貝爾獎

2018-03-14 12:25

139年後的離奇巧合？霍金逝世日恰是愛因斯坦生日

2018-03-14 13:32

家中55萬消失了！兒協尋與男大生私奔的42歲母親

2018-03-14 10:12

患漸凍人症逾半世紀 醫：霍金應是全球活最久的漸凍人

2018-03-14 13:52

露背照誤傳給人夫 結果驚人的事發生了

2018-03-14 12:55

就算不懂物理、不識愛情 也要記住的霍金十大金句

2018-03-14 15:52

歐巴馬和名廚波登吃河粉的那張桌 店家封櫃永久保存

2018-03-13 23:00

影音／提勒森記者會：中午接到「美國總統」電話

2018-03-14 03:43

宏達電與消費者脫節？彭博作家現身說法

2018-03-14 12:17

彭博：美中貿易戰 川普要打「台灣牌」

2018-03-14 18:05

雙面諜中毒案 英宣布驅逐23俄外交人員

2018-03-14 21:03

台大教授陳丕燊：我們有機會讓霍金拿諾貝爾獎

2018-03-14 15:42

詭異！ 不顧他人勸告 婦人站立坍方處遭土石活埋

2018-03-14 16:09

酒醉遊客海灘上演活春宮 泰警震怒要逮人

2018-03-14 17:27

【重磅快評】川普重用龐培歐 太平洋島國望「沈」興嘆

2018-03-14 10:29

美股三大指數下跌 提勒森下台和關稅議題引發跌勢

2018-03-14 07:08

不當更改我國名稱 外媒籲瑞典政府說明

2018-03-14 08:38

霍金逝世回顧：離開地球這一天 也是邁向宇宙的第一天

2018-03-14 15:54

你能看出FedEx商標中的隱藏訊息嗎？

2018-03-14 15:16

地勤搞烏龍 34乘客搭錯機到離目的地970公里遠城市

2018-03-14 22:06

梅克爾當選德國總理 宣誓開始第四任期

2018-03-14 19:31

俄羅斯產婦上一秒海中游泳 下一秒水裡生小孩

2018-03-14 10:54

傳川普將對中國更多商品課徵關稅 貿易緊張再升溫

2018-03-14 07:17

遭川普撤換 美國務卿提勒森：31日離任

2018-03-14 03:21

死產被判重刑 服刑15年後終於獲釋

2018-03-14 10:31

忘了貿易戰吧 中國真正擔心的是川普大打「台灣牌」

2018-03-14 20:35

影／美國聯航又出包 悶死乘客法鬥犬

2018-03-14 14:41

充滿戲劇性張力 孫維新：霍金的一生是傳奇

2018-03-14 21:16

霍金過世 子女：他是優秀科學家 也是傑出的人

2018-03-14 14:05

「建築界諾貝爾獎」大師被控性騷 台灣也有他的建案

2018-03-14 09:04

悼念霍金 愛的萬物論一覽他愛情簡史

2018-03-14 14:06

傳美將對600億美元中國商品課稅 鎖定科技電信

2018-03-14 06:43

嫌隙日深 提勒森被炒了都不知道

2018-03-14 00:24

紐時：霍金是人類意志力和好奇心的化身

2018-03-14 13:23

被炒魷魚還有他 川普助理麥恩提也丟官

2018-03-14 01:42

相差不到700票 賓州補選 民主黨候選人勝出

2018-03-14 21:43

觀察站／國務卿換人 川普外交團隊大混亂

2018-03-14 00:17

羞辱非首次 川普曾強令提勒森吃沙拉

2018-03-14 16:39

川普點頭川金會後 北韓異常沉默

2018-03-14 01:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top