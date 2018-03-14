韓企去年海外投資金額創新高

2018-03-14 23:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝汶均 ╱即時報導



南韓企劃財政部指出，該國企業去年對外直接投資金額（FDI）達437億美元，創歷史新高，也較前年大增11.8%。

南韓大型企業去年對外的FDI增加32億美元，攀抵353億美元，小型企業的對外投資則增加13億美元，達75億美元。

不過，南韓央行經理李龍大（音譯）指出：「大型和小型企業都增加他們的FDI，會對國內的就業和投資造成負面影響…當半成品和成品的生產系統要一起轉換時，負面影響尤其明顯，例如汽車產業。」

南韓對外FDI快速增加，也會導致該國的生產和出口下滑，主因是海外企業的銷售增加。