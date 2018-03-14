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李扁馬三朝的神祕D槽 3個小秘書挖出來…

金價上揚 美國務卿人事異動引發避險需求

2018-03-14 07:45經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周二下跌逾1%，美國原油產量持續上升和股市走低，抵銷美國國務卿提勒森遭解職帶動的漲幅。金價上揚，因美國高層人事異動打壓美元，提升投資人的避險需求。

布侖特原油期貨下跌0.31美元或0.5%，結算價報每桶64.64美元。西德州原油期貨下跌0.65美元或1.06%，結算價報每桶60.71美元。

提勒森下台，令伊朗協議面臨更大的風險，市場對OPEC第三大原油生產國伊朗的原油產量疑慮升高，對油價提供支撐。但美國能源資訊署（EIA）報告顯示，美國4月主要頁岩油產區的原油產量預計達到每天695萬桶的紀錄高點。

RJO Futures資深市場策略師Philip Streible說：「美國產量不斷增加，令石油輸出國組織（OPEC）的減產努力日益受挫。」

川普撤換提勒森，由中情局局長龐培歐接替，使美元走跌，金價反彈。另外，美國2月通膨數據，使投資人對聯準會（Fed）加快升息的預期降低，也有助推升金價。

BMO Capital Markets基本和貴金屬交易負責人Tai Wong說：「龐培歐接掌國務院，態度可能更強硬，這對黃金短期而言是利多。」

紐約商品交易所4月交割黃金期貨上漲0.5%，收報每英兩1327.10美元。

金價提勒森伊朗

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