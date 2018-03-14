傳川普將對中國更多商品課徵關稅 貿易緊張再升溫

2018-03-14 07:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



據傳美國總統川普正尋求對最高600億美元的中國進口商品加徵關稅。 路透 分享 facebook

消息人士周二表示，美國總統川普正尋求對最高600億美元的中國進口商品加徵關稅，目標將鎖定在科技和電信產業。Politico引述知情人士報導，川普上周已告內閣成員，希望對中國實施嚴格的關稅和投資限制。

據傳美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）和貿易委員會主任納瓦羅已向總統提交每年向中國進口商品徵收300億美元關稅的計畫，但川普要求的金額更高；另一位消息人士則表示，關稅可能「很快」就要開徵，雖然目標是科技業及智慧財產權，但範圍或許要大得多，最終進入課稅清單的商品可能多達100項。

白宮方面拒絕評論任何可能採取的行動的規模或時間。

美國政府目前將中國高科技企業作為打擊目標，因認為美國企業被迫放棄科技機密，以此換取在中國的經營許可。

中國對美國的貿易順差高達3,750億美元，中央財經領導小組辦公室主任劉鶴最近訪美時遭美國政府施壓，要求中國政府提出削減順差的辦法。

川普日前宣布對進口鋼鐵和鋁徵收關稅，對進出口的影響相對較小：如果直接以中國為目標，可能招致北京強烈回應。

美國眾議院籌款委員會主席布雷迪（Kevin Brady）表示，川普對解決竊取知識產權問題的態度是認真的，「我認為他們正在考慮多種選項來解決這個問題」。