歐元對美元升值英鎊走堅 歐股收低

2018-03-14 03:38 中央社 倫敦13日綜合外電報導



由於歐元對美元升值，英鎊走堅，影響出口，歐洲3大股市今天收盤都下挫。美國總統川普的貿易政策可能引發貿易戰，也對股市形成壓力。

法新社報導，倫敦FTSE 100指數下挫1.1%，以7138.78點作收。

巴黎CAC 40指數下挫0.6%，收在5242.79點。

法蘭克福股市DAX 30指數下挫1.6%，收12221.03點。

由於美國通貨膨脹數據指向聯邦準備理事會（Fed）將以溫和步調升息，以及美國國務卿提勒森遭免職，白宮再度出現混亂，對美元構成壓力，歐元對美元升值。

英國財政大臣表示英國今年經濟成長將稍高於預期後，英鎊走堅。