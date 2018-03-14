蘋果：WWDC於6月4日至8日舉行

2018-03-14 01:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖玉玲 ╱即時報導



蘋果公司（Apple）13日在官網宣布，訂6月4日至8日舉行全球開發商大會（WWDC），地點與去年相同，在加州聖荷西的McEnery會議中心。

蘋果還表示，開發商即日起至美國西岸時間3月22日上午10時止，可透過WWDC的網站申請門票，最後會隨機抽出幸運兒，結果將在美西時間6月23日下午5時前通知。