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蘋果：WWDC於6月4日至8日舉行

2018-03-14 01:57經濟日報 記者廖玉玲╱即時報導

蘋果公司（Apple）13日在官網宣布，訂6月4日至8日舉行全球開發商大會（WWDC），地點與去年相同，在加州聖荷西的McEnery會議中心。

蘋果還表示，開發商即日起至美國西岸時間3月22日上午10時止，可透過WWDC的網站申請門票，最後會隨機抽出幸運兒，結果將在美西時間6月23日下午5時前通知。

The Verge網站報導，預料今年將能得知更多有關macOS和iOS未來發展的訊息，也有可能見到近來市場盛傳將推出的較低價版iPad和MacBook筆電。

蘋果今年的開發商大會WWDC，訂6月4日至8日舉行。 圖／截自蘋果官網
蘋果今年的開發商大會WWDC，訂6月4日至8日舉行。 圖／截自蘋果官網
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