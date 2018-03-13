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印度CPI大幅趨緩 挑戰央行鷹派立場

2018-03-13 23:07經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

印度2月通膨率大幅趨緩，關鍵因素是洋蔥、番茄等蔬菜價格進一步走低，3月蔬價可能持續修正，通膨面臨更大下行壓力。最新發展也挑戰印度央行偏向鷹派的立場，為進一步擴大寬鬆貨幣政策提供更多依據。

上月印度消費者物價指數（CPI）較一年前減緩至4.44%，低於1月的5.07%，也不如經濟學家原估的4.7%。不計柴汽油的核心CPI從5.02%降至4.98%。

通膨降溫的原因是2月食品類通膨從4.58%一口氣降至3.38%，其中蔬菜類通膨驟降9.4個百分點，下探至17.6%。除了蔬菜以外，其他食品類別也廣泛走低，特別是糖和水果。

印度2月通膨走勢跟央行預測唱反調，央行預估2018年度第4季（今年3月結束）通膨率平均5.1%，2019年度上半年通膨進一步加速到5.1%至5.6%的區間。

展望未來，日常食品價格數據顯示食品類通膨可能進一步下跌，截至12日止的一個月裡，食品類通膨下跌0.9個百分點，降幅大於一年前的0.2個百分點。經濟學家預估3月食品類通膨可能還會再掉1個百分點，整體通膨則降至4%左右。

彭博資訊報導，面對上述情勢，經濟學家預料，印度央行4月開會鷹派語調可能減弱，立場轉為中性，且在通膨持續意外減速的情況下，央行可能會在6月降息。經濟學家也預估印度的工業生產難以維持成長動能。

通膨印度CPI

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