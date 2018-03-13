經濟解析／美國情報首長出掌外交 美、中緊張可能升高

2018-03-13 23:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國總統川普13日美東時間上午9時炒了國務卿提勒森的魷魚，任命中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo）接任。由於蓬佩奧對中國深具戒心，未來美國與中國的緊張關係可能進一步升高。

提勒森凌晨4時才剛訪問非洲一周返國，就被這個變局驚得目瞪口呆；副國務卿戈迪溫表示，「他事先毫不知情」。川普即將於5月與北韓領導人金正恩舉行「川金峰會」，卻選在此一關鍵時刻陣前換將，凸顯川普與提勒森兩人裂痕之深。

川普在宣布人事案時並指出，提勒森「有不同的思維。我認為他現在會開心得多」。

川普暗示蓬佩奧擁有必要的技巧，能夠因應政府面對的各項挑戰。川普指出，「值此關鍵時刻，我有信心任命蓬佩奧是適才適所。他將延續我們的各項計畫，包括恢復美國在世界的地位，強化盟國並對抗敵人，並設法使朝鮮半島非核化」。

CIA局長由副局長哈佩爾升任，是首位女性局長。

川普與提勒森之間時有爭議，包括對伊朗核子協定及巴黎氣候變遷協定的立場，沙烏地阿拉伯與卡達間的對峙，及如何以外交途徑解決北韓核武計畫等。

提勒森也益發擔心川普女婿庫許納與沙國王儲賓沙爾曼頻頻密談，可能會激起反作用，使中東陷入混亂。

去年10月NBC電視台曾報導，提勒森私底下稱川普是「白痴（moron）」。去年12月便出現蓬佩奧可能取代提勒森的報導，提勒森以「可笑」應對；川普也否認有此事，只表示兩人在政策上有所爭執。

提勒森不僅與白宮交火，國務院內部也有蕭牆之禍。許多資深外交人員相繼掛冠，部內許多重要職缺都找不到合適人選補實，預算也被大砍三分之一，部內士氣異常低落。

提勒森擔任國務卿之前，是埃克森美孚石油公司執行長，與俄羅斯關係良好。面對國際爭議，提勒森基本上抱持溫和、協商路線，與川普動輒「火大與憤怒」的作風大異其趣，兩人鬧掰早是時間早晚。

新任國務卿蓬佩奧去年7月接受BBC訪問時，曾表示美國最大威脅來自中國，而非俄國。今年元月他又表示，中國經常試圖竊取美國機構的商業機密，也嘗試滲透美國的醫院和學校系統，歐洲國家也有同樣的動作，這都顯示中國在滲透西方國家花的精力不下於俄羅斯。

他並表示，比較中、俄兩國的經濟規模，就可以看出中國有更多的資源來落實想做的事。他認為美國必須更重視中國在這方面的工作；他說：「全美國都必須更有效地抗衡中國，使中國不能默默地影響世界。」