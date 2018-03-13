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只要員工猜中這項比賽結果 股神巴菲特每年送3,000萬

2018-03-13 21:41經濟日報 記者林昀嫻╱即時報導

其實波克夏公司的員工不必全部猜中才有獎，預測命中對戰組合最多場的員工，至少能贏得...
其實波克夏公司的員工不必全部猜中才有獎，預測命中對戰組合最多場的員工，至少能贏得10萬美元的獎金。（美聯社）
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隨著全美大學體育聯盟（NCAA）68支隊伍即將開打，由股神巴菲特執掌的波克夏公司也再度祭出高額獎金，只要有員工能完美預測「甜蜜16強」前的所有比賽輸贏，就可享有每年100萬美元（近台幣3,000萬元）的終身獎金。

更棒的是，巴菲特上月受訪時表示，如果他的家鄉奧馬哈的克雷頓大學隊奪冠，就把獎金提高一倍至每年200萬美元。

巴菲特接受財經網站CNBC訪問時表示：「如果是克瑞頓大學或內布拉斯加大學贏得冠軍，獎金就加倍至每年200萬美元。」

不過，巴菲特的母校內布拉斯加大學11日（上周日）未能攻進16強，儘管先前已在分區聯賽十大聯盟取得13勝的佳績。至於克瑞頓大學則得先經過一番廝殺，才能如願搶進4月2日的最終決賽資格。作為南區八號種子的克瑞頓大學，將於本周五對上九號種子堪薩斯大學，若獲勝，再於本周日第二輪對戰第一種子維吉尼亞大學。

但其實波克夏公司的員工不必全部猜中才有獎，預測命中對戰組合最多場的員工，至少能贏得10萬美元的獎金。去年一名西維吉尼亞州工廠的工人猜中前32場比賽中31場的勝負，如願抱回10萬美元獎金。

巴菲特自2014年提供預測勝負的獎金，最初是開放社會大眾參加，只要能夠預測每一場比賽的勝負，就能贏得10億美元大獎，結果所有人都槓龜。

巴菲特波克夏體育

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