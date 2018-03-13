道瓊下跌157點 川普關稅前景拖累工業股

2018-03-13 06:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國關稅前景的不確定性，拖累道瓊、標普500指數周一下跌。 路透 分享 facebook 美股道瓊工業指數、標普500指數周一收跌，因美國總統川普的關稅前景仍充滿不確定性；科技股走高，提振那斯達克指數周一收漲。

道瓊工業指數收跌157.13點或0.6%，跌至至25,178.61點；標普500指數收跌3.55點或0.1%，報2,783.02點；那斯達克指數收漲27.515點或0.4%，至7,588.325點。

標普500指數上周漲3.5%，最大單日漲幅出現在就業報告公布之後，這項報告凸顯經濟實力，為全球股市長達九年的牛市帶來新的動能；但川普提高爆發全面貿易戰的可能性，令股市岌岌可危。

投資人本周緊盯中國重要經濟數據和美國通膨、零售銷售數據，尋找牛市延續的跡象。奧本海默首席投資策略師John Stoltzfus說：「財報季結束、稅改啟動、鋼鋁關稅即將生效，投資者需考慮許多因素。」

川普鋼鋁關稅的保護主義，可能使成本增加，不利出口，波音和卡特彼勒的股價分別重跌2.9%和2.4%。

Per Stirling Capital Management的董事Robert Phipps說：「全球大型跨國工業企業均受創，因為擔心成為報復性制裁針對的目標。」

科技股走高，因跡象顯示美國政府有關機構不同意博通以1,170億美元收購高通，提振科技股權重較大的那斯達克指數。博通上漲3.6%，高通持平。