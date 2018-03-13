美股反轉拖累 歐股漲跌互見

2018-03-13 03:55 中央社 倫敦12日綜合外電報導



歐股今天在美股反彈走勢逆轉的拖累下，紛紛自盤中高點掉落，收盤漲跌互見。

倫敦FTSE 100指數小跌9.75點或0.13%，以7214.76點作收。

巴黎CAC 40指數小漲2.31點或0.04%，收在5276.71點。

法蘭克福股市因能源巨擘意昂集團（E.ON）宣布購併競爭對手萊茵集團（RWE）旗下的再生能源事業Innogy，而表現得一枝獨秀，上揚71.71點或0.58%，收12418.39點。