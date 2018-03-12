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剩條內褲都要選！盤點屢敗屢戰、打死不退的選舉奇人

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-03-12 07:00經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

中國國家主席習近平排除連任障礙，美國課徵鋼鋁重稅效應繼續延燒，以下是今天開盤前，市場應關注的五件要聞。

●習近平主席任期無限

大陸全國人大會議昨天表決以超過九成九的比率，通過中共修憲案，將習近平思想、國家監察委員會等內容入憲；修憲同時通過刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」規定，習近平可望延任到2023年之後。

彭博視角專欄作家卜安德（Andrew Polk）指出，基於習近平的經濟主張未包括市場化改革措施，加上他大力鼓吹愛國主義，因此他大權獨攬後，落實改革的可能性不高。

●英特爾傳擬併購博通+高通

華爾街日報報導英特爾（Intel）考慮出價買下博通（Broadcom），藉此一併吃下勁敵高通。如果成真，全球晶圓代工龍頭台積電首當其衝。

據彭博供應鏈功能顯示，高通是台積電第二大客戶。營收占比為11.3%，博通排名第六，營收占比為3.5%。兩家公司合併後，營收占比逼近15%，僅次於最大客戶蘋果（18.1%）。

●那斯達克創新高

美股牛市上周五（9日）滿九周年，當天美國公布的就業數據緩解通膨和加速升息疑慮，加上貿易戰和朝鮮半島的緊張降溫，四大指數同步收漲，那斯達克綜合指數更締造歷史收盤新高。

美股2009年3月9日進入牛市，目前已寫下史上第二長紀錄，標普500指數從當時的低點至今勁揚312%，道瓊漲287%，那斯達克漲幅更達496%。

各項風險，包括貿易戰、就業數據，上周五轉為利多，標普500指數收高1.7%；那斯達克收漲1.8%，至7,560.81點的收盤新高，道瓊則收漲1.8%，費城半導體指數漲2.1%。

●美課鋼鋁重稅，大家爭著當川普「真正朋友」

美國總統川普兌現承諾，對進口鋼鋁徵收高額關稅，已先排除加拿大和墨西哥，也基於國家安全考量而留給其他國家可豁免的空間，按川普的說法是要對「真正朋友展現極大彈性和合作」。

歐盟與日本已要求美國給予進口鋼、鋁的關稅豁免權，最後仍未達結論，但從美國總統川普在推文中讚揚與日本首相安倍談話內容看來，日本取得豁免的機會似乎比歐盟大一些。

澳洲總理滕博爾10日告訴媒體，當天上午他與美國總統川普通過電話，川普已向他保證，不會對澳洲課徵鋼鋁關稅。

●留意比特幣

經濟日報今天報導，大陸官方傳將對比特幣等虛擬貨幣出重拳，要求今年底前關閉大陸境內所有礦場、斷絕所有挖礦業務，甚至可能提前在兩會後祭出趨嚴的管理手段，為下半年虛擬貨幣市場埋下變數。

比特幣上周以來至9日已大跌逾20%，原因包括美國和日本監管機關加強規範、全球最大交易所之一差點遭竊，且傳出Mt. Gox的破產信託人已開始為Mt. Gox出售比特幣以償還資金給債權人。

彭博資訊的報價顯示，比特幣今天（周一）報價上漲6.7%至9,605美元。

從台積電30周年論壇這張合影，足見台積電與博通和高通關係密切。由右至左為：台積電...
從台積電30周年論壇這張合影，足見台積電與博通和高通關係密切。由右至左為：台積電董事長張忠謀（右起）、輝達執行長黃仁勳、高通執行長莫蘭科夫、亞德諾半導體執行長Vincent Roche、安謀執行長Simon Segars、博通執行長陳福英、艾司摩爾執行長Peter Wennink。（本報記者張家瑋／攝影）
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