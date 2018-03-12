膽固醇藥 擬降價69％

2018-03-12 00:32 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



美國Regeneron製藥公司（Regeneron）和法國藥廠賽諾菲（Sanofi）打算調降膽固醇藥品Praluent的售價多達69%，並主攻療效最佳的高風險病患，希望保險公司能減少Praluent藥品的給付限制，提高使用量。

Regeneron和賽諾菲表示，將尋求跟保險公司重談合約，透過提供Praluent退款和折扣，把每位病人每年花在Praluent的淨成本降到4,500美元至8,000美元，遠低於目錄價的14,600美元。

Praluent的這個實價區間，也符合非營利組織臨床與經濟評論研究所（ICER）建議的售價，ICER的分析結合新的臨床試驗數據，該組織的分析顯示，相較於安慰劑，Praluent能將病患的死亡風險降低15%。

Praluent大降價，凸顯藥廠正面臨愈來愈大的價格壓力。受Praluent售價影響，保險公司對Praluent給付設下許多限制，包括要求病人須先試過其他藥品，醫師也必須附上文件，證明病患真的需要使用Praluent。

Regeneron執行長史萊佛表示，ICER的分析證明Praluent對病人的價值，若保險商同意降低給付的門檻，Regeneron願意依ICER的建議價格報價。去年Praluent在美國市場的營收為1.314億美元。