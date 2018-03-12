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央行官員大點將／印尼準總裁瓦吉耶 延續寬鬆政策

2018-03-12 00:32經濟日報 編譯 林昀嫻

在美國加速升息的可能性漸高，擾亂新興市場貨幣和債券之際，印尼總統佐科威提名副總裁...
在美國加速升息的可能性漸高，擾亂新興市場貨幣和債券之際，印尼總統佐科威提名副總裁瓦吉耶（Perry Warjiyo）升任為總裁，這項保險作法也凸顯印尼也將延續寬鬆貨幣政策。
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在美國加速升息的可能性漸高，擾亂新興市場貨幣和債券之際，印尼總統佐科威提名副總裁瓦吉耶（Perry Warjiyo）升任為總裁，這項保險作法也凸顯印尼也將延續寬鬆貨幣政策。

佐科威上月26日提名副總裁瓦吉那為央行總裁人選，待最快於本月進行「適任測試」後，再由國會批准。若順利批准，瓦吉那將接任到5月任期屆滿五年的阿古斯。

瓦吉那將面臨的挑戰，包括在即將到來的地方和總統大選期間，控制食品價格波動，以及避免貨幣市場波動。印尼盾上月在亞洲貨幣寫下最差表現。印尼央行從2016年開始陸續降息八次，以加速經濟成長。自佐科威2014年上任後，印尼經濟成長便徘徊在5%左右。

野村控股經濟學家帕拉庫勒斯表示：「瓦吉那協助塑造央行今日的地位，成為更具信賴和透明的機構，特別是在過去幾年。我預期瓦吉那不只將延續貨幣政策立場，對金融改革也將採取類似的承諾。」

自2013年4月起擔任央行副總裁的瓦吉那，擁有經濟研究和貨幣政策的專業，也擅長國際議題，先前曾代表東協（ASEAN）在國際貨幣基金（IMF）擔任執行董事兩年。

印尼央行的人事變動也正逢全球各國央行開始進行刺激措施退場，例如美國聯準會（Fed）今年瞄準升息三次或以上，這也對新興市場帶來新的風險。印尼盾上月挫貶至20個月來低點，而印尼10年期公債殖利率則升至逾三個月來最高點。

中亞銀行首席經濟學家山穆爾表示，對印尼和瓦吉那來說，外部因素將可能帶來更多挑戰。

山穆爾表示：「今年頭幾周來看，高資產價值、通膨預期日益升高，以及Fed落實貨幣政策正常化，都可能帶來爆炸性的混合效應，進而在全球市場引發周期動盪，這可能導致資本外流和印尼盾的不穩定。」

瓦吉那在上月15日的央行政策會議後表示，央行持續監控金融市場的不穩定性和Fed升息的衝擊。

瓦吉那說：「央行到目前為止所推動的貨幣政策，能充分持續支持經濟成長。」

作為東南亞最大經濟體的印尼，去年經濟擴張5.1%，當局預測今年將成長5.4%；今年通膨年增率預料介於央行目標範圍的2.5%至4.5%間；1月消費者物價指數則趨緩至3.25%，為逾一年來最低，也使央行將基準利率維持在4.25%。

（取材自彭博）

印尼Fed新興市場

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