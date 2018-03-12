央行官員大點將／黎巴嫩沙拉梅功力強 捍衛金融穩定

2018-03-12 00:32 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇



黎巴嫩長年多災多難，動盪頻仍，卻有一位1993年上任、一待就是24年的央行總裁。沙拉梅（Riad Salame）目前是全球在位第二久的央行總裁，他去年和彭淮南一樣，位列全球金融雜誌（Global Finance）評選為「A」的九位總裁之一，兩人都是獲評為「A」的常客。 分享 facebook 黎巴嫩長年多災多難，動盪頻仍，卻有一位1993年上任、一待就是24年的央行總裁。沙拉梅（Riad Salame）目前是全球在位第二久的央行總裁，他去年和彭淮南一樣，位列全球金融雜誌（Global Finance）評選為「A」的九位總裁之一，兩人都是獲評為「A」的常客。

沙拉梅去年5月再獲任命，繼續第五任再六年的任期。全球金融雜誌給他的評語是：「這位資深央行官員保持該國金融穩定，多次安度動盪時期。黎巴嫩央行今年來維持利率不變於10%。因房地產業轉強，觀光客人數成長，產生適度提振經濟之效，世界銀行預料實質GDP成長可望在2.5%。該央行穩固外匯存底， 並成功捍衛黎巴嫩鎊。」

殊不知沙拉梅去年8月連續第兩年拿到「A」的肯定，同年又面臨新一波危機。黎巴嫩總理哈里里11月4日突然現身沙烏地阿拉伯電視台，在利雅德宣布辭職，可見伊朗支持的真主黨在黎巴嫩政府勢力擴張，沙國和伊朗之間在黎巴嫩多年來角逐影響力已達到白熱化的地步。

哈里里一辭職，引發外國撤資8億美元，是沙拉梅估計最多30億美元所謂「熱錢」近四分之一。他日前接受金融時報訪問時表示，所幸有外國勢力介入，黎巴嫩各派系也有所自制，使危機得以化解。

對沙拉梅來說，11月的總理辭職風暴只不過是插曲。在他任內大多期間，黎巴嫩政府經常不是陷於停擺就根本是無政府狀態，央行要做的遠超過其他大多數央行的管轄範圍。

保持匯率穩定需依靠龐大的外匯存底，沙拉梅不得不把利率維持偏高，但一面也升高償還公債的成本。黎巴嫩的公共債務相較於國內生產毛額（GDP）高達145%。

2016年，沙拉梅開始利用他所謂的「金融工具」來維持黎巴嫩鎊釘住美元的匯率，其中包括複雜的換債，讓當地銀行提前償還本幣計算的票券，再讓銀行將收益投資美元計價的政府公債。

黎巴嫩持續依靠海外勞工所匯回龐大的外匯挹注，本國銀行也利用這些外匯來買進政府公債。沙拉梅表示，黎巴嫩存款利息最高達6%，所掌握的外匯存底已創下新高430億美元。沙拉梅表示， 這次危機爆發時，並沒有實施什麼特別的因應刺激措施，央行所著重的是「保持對銀行業的信心」，吸引海外繼續匯回存款。

沙拉梅告訴金融時報：「我只希望當外界在分析黎巴嫩時，要在所處的環境和現實下分析，別以為我們是一個正常而和平的國家。」（綜合外電）