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亞洲央行點將／日本日銀先生幹練 黑田最佳副手

2018-03-12 00:32經濟日報 編譯 任中原

當日本首相安倍晉三任命日本銀行總裁黑田東彥續任五年時，也附贈一份大禮，即任命日銀...
當日本首相安倍晉三任命日本銀行總裁黑田東彥續任五年時，也附贈一份大禮，即任命日銀理事雨宮正佳（Masayoshi Amamiya）為副總裁，讓黑田能夠妥善掌控貨幣政策。安倍並非只是要日銀進一步寬鬆，而是讓黑田在必須改變政策時，無論是轉緊或轉鬆，他都能有運作的空間。
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當日本首相安倍晉三任命日本銀行總裁黑田東彥續任五年時，也附贈一份大禮，即任命日銀理事雨宮正佳（Masayoshi Amamiya）為副總裁，讓黑田能夠妥善掌控貨幣政策。安倍並非只是要日銀進一步寬鬆，而是讓黑田在必須改變政策時，無論是轉緊或轉鬆，他都能有運作的空間。

在短期間內，日銀全力落實寬鬆政策的確合理，部分原因是抑制日圓升值。但日銀最突出的問題，是寬鬆政策迄今還沒有訂出「退場」策略，甚至拒絕討論如何退場及各項政策工具的退場順序，也未表示在何種狀況才適合開始討論。

沉默並非完全不利，因為這讓日銀不必宣揚自己已經使活化日本經濟，且至少讓通膨率距離2%目標近了一點。未來的路雖長，但至少已做到一點，就是現在很少有人在談日本陷入通縮了。

如果這種情況繼續發展下去，到了某一點時，黑田終將必須轉向，屆時他在日銀內部及外部都將面對異議。這時就輪到雨宮上場了。

雖然雨宮在央行圈以外名氣不大，但他的影響力卻絕不一般。雨宮的外號是「日銀先生（Mr BOJ）」，主管銀行業貨幣事務及市場部門，既研擬政策，還能主導投資人的意向，這種經驗絕無僅有，可以作為黑田的後盾。

大部分人士誤將焦點集中在另一位日銀副總裁提名人──早稻田大學經濟學教授若田部昌澄，以「膨脹派」享譽學界，代表他仍贊成對經濟體系注入更多資金。其實若田部只是承接另一位「膨脹派」副總裁岩田規久男的位子而已。

因此真正的焦點應該是雨宮。他在日銀已前後任職數十年，一直秉承上意塑造及執行政策，絕對是長袖善舞，且人脈極廣。他曾在不同的景氣情勢下「伺候」過多位作風迥異的總裁；所謂「鐵打的衙門，流水的官」，黑田只不過是他最新的老闆而已。「現實主義」是他的註冊商標，既不是膨脹派，也非貨幣派，或其他任何門派。

黑田在實施一系列量化寬鬆措施後，已選擇做策略性的思考。黑田之前想要改變作法，不再一味購買公債，於是將新政策架構改為使10年期公債殖利率維持在0附近，買進速度可以時快時慢。現在黑田如果要再調整作法，雨宮至少將是他辦室內第二號重要人物。

雨宮就像一位古典鋼琴師，一直都在中規中矩地彈奏。他未來幾年內彈奏的樂章，將對日本未來的路徑有重大影響。由於日銀一向有貨幣政策「實驗室」之稱，對全球經濟的方向也有發言權。（取材自彭博）

通膨安倍晉三量化寬鬆

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