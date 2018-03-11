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美國 11日轉換日光節約時間 把時鐘調快1小時

2018-03-11 08:48經濟日報 本報訊

美東時間11日凌晨2時，全美大部分地區將從標準時間轉換為日光節約時間（DST），把時鐘撥快1小時。實施DST是為了減少使用人造光線，節約能源，今年的日光節約時間將於11月4日結束。

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