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裝青春活力？老牌科技公司用這些技巧拉皮除皺

2018-03-10 21:56經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國財經雜誌巴隆周刊（Barrons）報導，一些老字號科技股為了與年輕科技股爭寵，正發揮創意設法給自己塗脂抹粉，希望在股票投資人眼中變得更青春、健康、有魅力。目前為止，這一招大致而言對提振股價還算蠻有效。

例如，成立於1982年的軟體商Autodesk公司6日公布上季財報，營收比市場預期稍微好一點，本季和全年預估營收甚至還低於市場預期，但股價當日盤後卻暴漲9%、次日交易更飆升15%。

何以致此？

Autodesk執行長阿納諾斯特（Andrew Anagnost）接受巴隆訪問時說：「我們凸顯核心訂用趨勢，以及雲端，讓投資人看得出ARR在過去這一季成長25%，且今年大約會成長29%。然後再加進一丁點兒祕密醬料，也是讓他們真正開心的東西，就是我們的非訂戶驅動器加速的幅度比大家預期都來得快，因為客戶踴躍購買組合，助長ARPS。」

聽不懂這一連串術語嗎？這些行話正是老牌科技公司讓自己顯得年輕、有朝氣的「祕密醬料」。

首先，「ARR」全稱是「年循環營收」（annualized recurring revenue），現在已變成科技企業財報常用的熱門字眼。更多公司以訂用模式銷售軟體，一改昔日「永久」授權使用的傳統。簡單說，就是出租軟體給客戶使用，客戶並未「擁有」軟體，只要他們持續訂用（通常傾向會續訂，可避免每隔一、兩年須買新的軟體授權），就會帶進循環性的收入。

企業用ARR凸顯自己全年可能有多少進帳，根據最近一季的循環營收即可推算出來。華爾街也喜歡 ARR，認為這讓營收顯得更穩定、源源不斷。

另一個術語「ARPS」，指的是平均每用戶營收的全年推估值。如今顧客愈來愈傾向購買軟體套餐，也就是Autodesk所謂的「組合」（collection），ARPS出現在企業財報的頻率隨之升高。

用這些新的衡量標準、首字母縮寫和術語，究竟目的何在？從Autodesk的例子看來，這麼做似乎可收到美化財報、提振股價之效。

另一家科技公司IBM也運用類似技巧。IBM財務長卡瓦納（James Kavanaugh）8日在網路會議中表示，透過雲端運算供應軟體的事業（或稱「軟體即服務」），今年的「年終運行率」（exit run-rate）可望呈現15%至20%的成長。換句話說，就是IBM的雲端運算軟體銷售到今年底前可望成長15%至20%。

IBM股價9日收盤漲3.1美元，漲幅近2%，以每股159.31美元作收。

但巴隆指出，運用這類新衡量標準和術語，固然可能給投資人耳目一新的新鮮感，但提振股價的效力能否持久，還是要看這家公司能不能持續證明自己帶進更多營收和獲利。以Autodesk而言，阿納諾斯特似乎每季都報告ARR和ARPS的進展，這讓投資人安心；相形之下，IBM的表現就比較不一貫，也比較模糊，這意味新術語的效果沒那麼好。

投資人必須當心，目前為止，這些術語和衡量標準尚未受到任何會計組織規範，定義可能因公司而異，而且可能忽隱忽現，這季公布、下季又不公布。投資人若因此而追捧某些盤面熱門股，有其風險。

科技股華爾街

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