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美2月非農就業人數激增，薪資升幅下降，通膨壓力減輕

2018-03-09 21:49經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國2月就業報告顯示就業強勁，但薪資增幅卻下降，顯示通膨壓力減輕。

2月非農就業人數激增31.3萬人，大幅超越市場預估的20.5萬及前月的20萬人；失業率維持4.1%，低於預估的4.0%；平均時薪比去年同期上升2.6%，低於前月（修正後）及市場預估的2.8%；平均每周工時為34.5小時，高於預期的34.3小時。勞動參與率從62.7%明顯上升到63%，是就業激增但失業率未降的主因。

失業薪資通膨

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