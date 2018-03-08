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誰把歐洲時鐘調慢了？民眾冤枉頻遲到

2018-03-08 09:05聯合報 記者郭宣含╱即時報導

科索沃和塞爾維亞讓整個歐洲的時鐘變慢了，導致有些歐洲民眾因電子鐘變慢上班遲到，而真正原因在於這兩個國家影響了歐洲電力網。

負責歐洲25國電力輸送作業的「歐洲輸電調度中心協會」（Entsoe）表示，自從1月中起，床邊鬧鐘逐步變慢，誤差最大6分鐘。中央暖氣系統的定時器和微波爐時間也都受影響，但電腦和智慧手機則不在此限。

從西班牙到土耳其、從波蘭到荷蘭等歐洲大區域的電力網相連在一起，頻率也同步。該頻率調整部分設備的計時器。不過英國和部分北歐國家未受影響。

這段「時間危機」期間，科索沃並未生產足夠的電力滿足該國所需。根據Entsoe，塞爾維亞在法律上有義務滿足科索沃的電力需求，維持穩定的歐洲電力網。

但是因為科索沃和塞爾維亞有長期爭議，大多因科索沃10年前在塞爾維亞不承認的情況下宣布獨立而起，所以塞爾維亞並未介入提供幫助。

科索沃的電力需求未獲滿足，使頻率產生「偏離」，頻率下降影響時鐘。其他國家失去113百萬度（GWh）的備用電力，目前正打算要求賠償。

Entsoe發言人蘇珊‧尼斯（Susanne Nies）告訴英國廣播公司（BBC）：「頻率偏離的情況已在6日停止，科索沃發電已滿足其所需。」發電廠需多發電並逐漸將電力轉移到電力系統內，讓歐洲電力恢復平衡。一旦電力恢復平衡，時鐘就會慢慢準時了。

科索沃和塞爾維亞因舊怨未能滿足電力需求，使得歐洲電力網不穩，影響電力頻率，從一月...
科索沃和塞爾維亞因舊怨未能滿足電力需求，使得歐洲電力網不穩，影響電力頻率，從一月中起讓歐洲時鐘逐漸變慢，誤差最大6分鐘。美聯社
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塞爾維亞

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