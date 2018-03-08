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鋼鋁關稅 美國商會憂慮貿易戰風險

2018-03-08 08:33中央社 華盛頓7日專電

美國商會今天表示，對貿易戰的可能發展「非常憂慮」，因為美國政府若開徵鋼鋁關稅，不但讓原本因減稅帶動的經濟成長面臨風險，也無法真正解決中國鋼鋁產能過剩的問題。

總部位於華府的美國商會（U.S. Chamber of Commerce），是美國極重要的商業代表團體，儘管商會總部離白宮僅一個街區，但商會在鋼鋁關稅的態度，顯然與美國總統川普相距遙遠。

美國商會主席兼執行長杜諾惠（Thomas Donohue）今天在書面聲明中指出，對不斷升溫的貿易戰前景感到「非常憂慮」，這會讓美國政府原本透過稅務及監管改革達到的經濟成長動能面臨風險。在未點名川普的情況下，杜諾惠說，美國商會「敦促」行政團隊，嚴肅看待貿易戰風險，尤其是應「避免對鋼鐵及鋁課徵關稅」。

對美國自身經濟來說，杜諾惠認為，這一發展態勢，無法讓美國經濟成長率達到3%，也不會持續創造就業，針對鋼鋁進口的新關稅，將直接傷害美國製造業者；就全球貿易來看，恐也引發貿易夥伴全面性的報復。

美國商會特別指出，這一做法無法真正觸及中國鋼鐵及鋁產能過剩的問題，在高風險貿易談判中，疏遠美國最強健的全球貿易夥伴，長期來看，無法走向讓美國維持全球領導力的發展方向。

前總統歐巴馬政府時代主導美國對外貿易談判的的貿易代表傅洛曼（Michael Froman）日前在一場電話簡報中就指出，這次課徵鋼鋁關稅全面性、無差別對待，無法有效解決中國在全球貿易上造成的問題，美國應要打「團體戰」，聯合盟邦、集體向中國在產能過剩問題上施壓，而不是還沒和中國對決，就先讓隊友和自己反目。

美國商會代表來自300多萬不同產業與規模的廠商，歷史悠久，號稱是對華府最有影響力的民間機構之一。據非營利組織「回應政治研究中心」（Center for Responsive Politics）的資料，美國商會2017年投入高達8219萬美元進行政治遊說，金額全美第一。

川普白宮鋼鐵

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