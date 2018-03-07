大馬媒體介紹新南向 談與台經濟文化交流

2018-03-07 20:39 中央社 吉隆坡7日專電



馬來西亞太陽報6日刊登台灣新南向政策實施一年多來的具體成果，讓馬來西亞朝野各界了解新南向政策實施所展現的成績。 中央社 分享 facebook

馬來西亞太陽報（The Sun）昨天報導台灣的新南向政策，強調台灣在貿易、投資、教育、觀光等方面與馬來西亞關係密切，行政院相關單位的具體作為及未來展望。

馬來西亞發行量最大的英文媒體太陽報，6日在全國版第13版刊出資深記者Yee Jie Min以「台灣新南向政策取得具體成果」（Taiwan's New SouthboundPolicy bears fruit）為題的報導，讓馬來西亞各界了解新南向政策實施一年多來的具體進展。

報導說，新南向政策目的在拓展並提升台灣與東南亞國家協會（ASEAN）10國、南亞6國、澳大利亞和紐西蘭等共18國在農業、經濟、文化、教育、觀光和貿易上的關係。至2017年底，台灣與這18國的雙邊貿易總額，與2016年相較增長超過15%，投資方面增長接近60%。

其中的馬來西亞，截至2017年10月，馬來西亞是台灣第7大貿易夥伴。在投資方面，2017年上半年，台灣是馬來西亞第9大外資來源國；在教育交流與合作方面，在台灣留學的新南向國家學生中，以馬來西亞籍的留學生占最多，約占東協10國的54%觀光旅遊方面，馬來西亞赴台旅遊人數從2011年的30萬人次，至2016年快速成長至47萬人次，成長幅度超過50%。赴台灣旅遊的穆斯林遊客也增加，台灣也是「伊斯蘭合作組織」（OIC）以外的第7大最佳穆斯林旅遊目的地。今年，馬來西亞期待透過「台灣形象展」和「產業高峰論壇」、跨境電商和物流合作，以及清真產業合作等平台，來推動雙邊經貿合作；在農業方面，台灣肥料公司將與馬來西亞柔佛州新山的大型肥料經銷商合作。這項合作包括肥料測試，推廣肥料以增加銷售量、倉儲及相關的冷凍鏈物流。

報導說，行政院經貿談判辦公室希望能盡快啟動審議並更新與馬來西亞之投資協定，進一步加強投資保障，促進雙邊投資。台灣希望與馬來西亞維持彼此互為前幾大貿易夥伴的地位。今年，台灣的目標是與馬來西亞的雙邊貿易成長達到兩位數，以維持雙方在2017年展現的成長動力。根據經貿談判辦公室的英文資料The New SouthboundPolicy: A Practical Approach Moving Full SteamAhead，行政院計劃撥款新台幣71.9億元，以具體落實新南向政策。

太陽報每日發行量超過31萬份，主要在馬來西亞都會地區，含網路版每日讀者約150萬人次，讀者群包括政府機關、政黨、學校、外交人士、企業界及旅馬外籍人士，內容除政治、經濟新聞外，也經常介紹觀光、休閒旅遊等議題，是各階層人士喜愛閱讀的媒體，在馬來西亞社會各階層具有相當影響力。