台股ADR跟隨美股漲勢 除矽品外全面上漲

2018-03-07 08:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



在紐約掛牌台灣企業周二除矽品外全面上漲，日月光漲1.7%，台積電上漲0.1%。道瓊工業指數小幅上漲9.36點或0.04%，漲至24,884.12點。台灣加權股價指數周二收漲1.3%，收在10,784.34點。

以下是台股ADR各股當天收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光 ASX 7.15 +1.71

友達 AUO 4.48 +0.45

中華電 CHT 37.40 +0.65

矽品 SPIL 8.59 -0.35

台積電 TSM 43.54 +0.11

聯電 UMC 2.41 +0.84

資料來源：彭博資訊