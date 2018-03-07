柯恩辭職 美元應聲下跌

2018-03-07 07:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美元兌一籃子貨幣周二跌至一周低點，美國白宮國家經濟委員會主任柯恩宣布辭職後，美元跌勢加深。

美元因川普鋼鋁關稅引發貿易戰的疑慮走低，兩韓宣布對直接舉行對話達成共識後，投資人買入較高風險貨幣，美元走貶。美元兌一籃子貨幣下跌0.458點或0.51%，至89.622。

柯恩宣布辭職後，周三早盤美元兌日圓下跌0.4%至105.65日圓，美元兌瑞郎跌0.2%至0.9394瑞郎。

Commonwealth Foreign Exchange首席市場分析師Omer Esiner表示：「美國與貿易夥伴間的緊張局勢可能升級，購買風險較高的貨幣可能為時過早。」