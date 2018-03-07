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影／脫僧袍換跑鞋 7個尼泊爾僧侶為何每日練跑40公里？

國際油價上揚

2018-03-07 08:26中央社 紐約6日法新電

在市場預期美國原油儲量將再度增加的同時，國際油價今天上揚。

紐約商品交易所西德州中級原油上漲3美分、來到每桶62.60美元。

倫敦北海布倫特原油攀升25美分，來到每桶65.79美元。

紐約油價

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