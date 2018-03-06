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取代TPP 太平洋11國即將簽新貿易協定

2018-03-06 19:52中央社 智利聖地牙哥6日綜合外電報導

美國突然退出跨太平洋夥伴協定（TPP）導致這個剛起步的12國協定胎死腹中，經濄一年後，剩餘11國將於8日簽署重新議定的協定，意在削減關稅。

法新社報導，這項協定已更名為「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP），被視為抗衡川普治下日益高漲美國保護主義的解藥。

智利首席貿易談判代表洛潘迪亞（FelipeLopeandia）在聖地亞哥舉行簽署儀式前說，「我們不會因川普決定退出而脫離軌道」。

經過多年談判，12個太平洋國家於2016年2月簽署最初版本的跨太平洋夥伴協定（簡稱TPP）。

但TPP成為川普「美國優先」政策下的受害者，川普在TPP得以生效前，使這項協定的主要關鍵成員退出。

CPTPP意在削減11個成員國間的關稅，並促進貿易以刺激成長。

洛潘迪亞說，CPTPP將「向全世界及美國本身釋出一項政治訊息：這是一項全球性協定」。

川普本週決定對進口鋼鐵和鋁材課徵關稅，有引發貿易戰的風險，CPTPP被一些成員國視為打擊保護主義的協定。

若美國仍是成員國之一，TPP便涵蓋全球40%生產總值（GDP），因此華盛頓當局退出，意味原本協定的規模大幅縮減。

任職烏拉圭天主教大學（Catholic University ofUruguay）商學院的巴蒂薩奇（Ignacio Bartesaghi）表示，CPTPP雖然縮減至僅占全球GDP的13.5%，仍然是非常重要的協定。

巴蒂薩奇說，沒有其他貿易協定涉及那麼多成員國，且協定中的30個章節，處理所有最現代的國際貿易議題。

川普上個月在瑞士達佛斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）中表示，如果有更好的協定，華府有可能重新加入協定。

巴蒂薩奇說：「他的顧問慢慢地設法讓川普了解，美國在亞太地區所扮演角色以及TPP在亞太地區的重要性，不僅涉及經濟和貿易，還涉及地緣政治。」

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