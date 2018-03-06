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預估需求成長 國際油價攀升

2018-03-06 06:58中央社 紐約5日綜合外電報導

由於預估石油需求將大幅成長，同時石油輸出國家組織（OPEC）各國未來若干年的產量成長將大幅趨緩，國際油價今天上揚。

紐約商品交易所西德州中級原油上漲1.32美元、來到每桶62.57美元。

倫敦北海布倫特原油攀升1.17美元，來到每桶65.54美元。

紐約油價倫敦
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