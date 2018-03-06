貿易戰疑慮緩和 美股攀升

2018-03-06 06:58 中央社 紐約5日綜合外電報導



美股今天反彈，華爾街擺脫對貿易戰爭行將爆發的疑慮，使道瓊工業指數連跌4天止步。

美股3大指數同步上揚，投資人似乎相信，川普總統近來有關發動貿易戰爭的威脅只是談判策略。

道瓊指數勁揚336.70點或1.37%，以24874.76點作收。

標準普爾指數漲29.69點或1.1%，收在2720.94點；科技股那斯達克指數漲72.84點或1%，收7330.71點。