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美政府介入 高通股東會延後表決併入博通案

2018-03-06 06:35經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國政府介入高通股東會表決，此舉極不尋常。路透
美國政府介入高通股東會表決，此舉極不尋常。路透
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由於美國外國投資委員會（CFIUS）介入調查，高通（Qualcomm）股東會表決併入博通（Broadcom）一案將延後至少30天，另一方面，據彭博報導，股東開出的過半票數顯示，博通爭取六個董事席次可望全數過關，將在高通董事會掌握多數。

若新提名的六席董事全數過關，博通即可推翻高通管理層的阻撓，取得協商併購的授權。

但高通表示，股東會原訂周二表決博通1,170億美元的併購案，將延後至少30天。

CFIUS此舉很不尋常，因為此委員會通常不會在企業表決併購案前即介入調查。不過，因併購方是外國公司，且牽涉半導體相關的敏感技術，近來漸受關注。博通和中國業者華為技術之間的合作關係已引發顧慮，不過，高通也和華為合作。

【中央社／華盛頓5日綜合外電報導】美國政府昨天下令行動晶片大廠高通公司（Qualcomm）將原訂明天召開的股東大會延後，以便有時間進行國家安全檢討，而這也使博通公司（Broadcom）1170億美元收購案再度成疑。

博通的總部設在新加坡，介入行動凸顯美國政府對保護半導體技術的關切。專責對具有潛在國安疑慮的商業交易加以檢討的美國外來投資審查委員會（CFIUS），通常在相關公司達成協議前，不會檢討購併案。

外來投資審查委員會要求高通將股東會延後30天，而這個委員會的上級單位財政部說，「如此可使審查委員會能夠充分調查博通擬議中的購併高通案」。

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