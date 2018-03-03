美股開低走高 終場多數上漲

2018-03-03 05:55 中央社 紐約2日綜合外電報導



美股今天開低走高，終場多數上漲，因科技股逢低承接的買盤強勁，抵消市場對美國總統川普將對鋼鋁和許多其他產品課稅、恐引發貿易戰的憂懼。

道瓊工業指數終場下跌70.92點，或0.29%，收在24538.06點；標準普爾500指數上漲13.58點，或0.51%，收在2691.25點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲77.306點，或1.08%，收在7257.867點。