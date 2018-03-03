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日央行鬆口 明年考慮QE退場

2018-03-03 03:55聯合報 東京記者蔡佩芳／二日電

日本央行總裁黑田東彥二日在國會表示，日銀將開始思考如何在二Ｏ一九年，讓大規模貨幣...
日本央行總裁黑田東彥二日在國會表示，日銀將開始思考如何在二Ｏ一九年，讓大規模貨幣刺激方案退場。 路透
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日本銀行（央行）總裁黑田東彥二日表示，日銀將開始思考如何在二○一九年四月起的財政年度內，讓其大規模貨幣刺激方案退場。這是黑田首次明確指示貨幣政策正常化的時機點。

安倍政府日前向國會提出黑田連任日銀總裁的人事案，黑田二日出席眾議院營運委員會說明其政策理念並備詢；下周還將赴參院備詢。

黑田在眾院表示，不排除調整日銀的負利率和釘住十年公債殖利率在○左右的策略。他強調，將為實現達成通膨率兩趴目標傾盡全力，必要時不排除進一步擴大貨幣寬鬆；包括他在內的日銀理事會成員都認為二○一九年度左右將達到兩趴通膨目標，屆時開始考慮和討論退場方式也是理所當然。

儘管黑田也強調，目前還不是急著推動退場的時候，但黑田的談話仍引發市場預期日銀將效仿其他國際主要央行，比預測提早開始解除金融海嘯時期所做出的貨幣刺激方案。日圓兌美元匯率二日升值，一度來到一美元兌一○五點六三日圓，日本股市和公債價格也應聲下挫。

三菱UFJ摩根士丹利證券資深投資戰略師藤戶則弘表示，市場一直都對日銀的政策退場很敏感。日銀至今為止未對退場發過言，因此當其對此發言，市場就會受到驚嚇。

野村綜合研究所首席經濟學家、前日銀審議委員木內登英認為，黑田正釋出訊息，第二任內政策將會與第一任時不同。他指出，日銀年初開始減購超長期國債，已展現出往貨幣政策正常化邁進的跡象，顯示黑田態度已開始轉變，為了推進貨幣政策正常化，黑田或將開始慎重地與市場進行對話。

日媒分析，如何在不造成市場混亂的情況下順利走向正常化，將成為一大課題。二○一九年消費稅將由百分之八上調至百分之十，加上為籌辦二○二○東京奧運展開的設備投資將趨緩，都將影響整體景氣成長，二○一九年將成為黑田勝負的關鍵年。

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