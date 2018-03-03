榮科：歐盟準備對美國領導品牌課稅

2018-03-03 04:51 中央社 柏林2日綜合外電報導



歐盟執委會主席榮科。路透 分享 facebook 歐盟執行委員會（European Commission）主席榮科今天指出，在美國總統川普計劃對進口鋼鋁課重稅、帶來全球貿易戰威脅後，歐盟準備對部分美國領導品牌採取報復措施。

法新社報導，榮科（Jean-Claude Juncker）發言人引述他在推特發文告訴記者：「我們不會坐視不顧歐洲產業和工作遭受威脅。歐盟準備針對美國產品課徵進口稅，包括哈雷大衛森（美國摩托車製造商）、波本（Bourbon）和Levi's牛仔褲等。」