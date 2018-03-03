利空罩頂 歐股受挫

2018-03-03 02:17 中央社 紐約2日綜合外電報導



在投資人對通貨膨脹上升和美國利率展望感到不確定之際，再添對全球爆發貿易戰的憂慮，歐股今天隨全球股市進一步下挫。

倫敦FTSE 100指數下跌1.47%，收在7069.90。

法蘭克福DAX 30指數下跌2.27%，收在11913.71。

巴黎CAC 40指數下跌2.39%，收在5136.58。