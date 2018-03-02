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美股下午盤重挫 道瓊指數大跌550點

2018-03-02 04:46中央社 紐約2日綜合外電報導

美國股市今天下午重挫，道瓊指數一度大跌約550點，原因包括美國總統川普表示將對進口鋼鐵和鋁製品加徵關稅，引發對爆發貿易戰的憂慮，此外市場對美國可能升息也曰感憂心。

台灣時間凌晨3時左右，道瓊工業指數一度大跌約550點，來到24477.80點，跌幅逾2%。

標準普爾500指數下跌1.53%，來到2672.22點；那斯達克指數下跌1.68%，來到7151.01點。

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